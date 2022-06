Familienglück: Sylvie Meis zeigt erstmals die Freundin von Sohn Damian

Über das Liebesglück scheint sich besonders Mama Sylvie zu freuen. Die 44-Jährige teilte am Sonntag nämlich ein Selfie mit der Freundin ihres Sohnes auf Instagram und kommentierte dieses liebevoll mit den Worten «Zeit für Familienurlaub». Ergänzt wurde dies mit einem roten Herz-Emoji. Dazu markierte sie ihren Sohn und seine Freundin in der Caption und verriet so auch gleich den Namen der Unbekannten: Wiktoria Laerke Wendel.

Ein Blick auf ihr Instagram-Profil lässt erahnen, dass die Teenies seit rund sieben Monaten ein Paar sind, denn zu diesem Zeitpunkt postete sie gemäß ihrem Story-Highlight ein erstes Pärchen-Bild. Wie genau sich Wiktoria und Damian kennen gelernt haben, ist bisher nicht bekannt. Wie aber mehrere deutsche Medien vermuten, darunter auch T-Online.de , sollen sie sich in der neuen Heimat des Fußballers – in Dänemark – begegnet sein.

«Sie sieht aus wie deine Tochter»

Mit ihrem blonden Haar und den strahlend blauen Augen sieht Wiktoria der Mama ihres Freundes zum Verwechseln ähnlich. Das finden auch die Fans in den Kommentaren. Eine Userin meinte sogar: «Sie sieht aus wie deine Tochter.» Eine weitere meint: «Ihr habt die gleichen Augen. Zwei wunderschöne Frauen!» Die Moderatorin lässt es sich nicht nehmen, darauf gleich selbst zu antworten: «Ach, ja. Sie ist so süß! Wiktoria sagte auch, dass wir uns ähnlich sehen.»

Damian ist das einzige Kind von Sylvie und ging aus ihrer Ehe mit Ex-Fußballstar Rafael van der Vaart (39) hervor. Inzwischen ist der Teenager in die Fußstapfen seines Vaters getreten und spielt in Dänemark beim Club Esbjerg. Dass ihr Sohn nicht bei ihr in Deutschland wohnt, hat Sylvie schon mehrmals dazu bewegt, ihre große Sehnsucht nach ihm kundzutun. «Ich habe eine Woche lang nur geweint», sagte das Model in der Vergangenheit über die räumliche Trennung.