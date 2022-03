Europaspiele in Baku : Synchron-Schwimmerin im künstlichen Koma

Kurz vor der Eröffnung der Europaspiele in Baku hat es im Athletendorf einen schweren Unfall gegeben. Luxemburgs Delegation geht trotzdem an den Start.

Bogenschütze Jeff Henckels trägt die luxemburgische Fahne. Editpress

Die österreichische Synchronschwimmerin Vanessa Sahinovic ist nach ihrem schweren Unfall im Athletendorf der Europaspiele in Baku außer Lebensgefahr. Die Sportlerin wurde in einem Wiener Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. «Vanessa Sahinovic erlitt sehr viele Knochenbrüche, es sind weitere Operationen notwendig», sagte Christoph Mierau, Sprecher des Wiener Krankenanstaltenverbunds, am Freitag. Ihre Teamkollegin Luna Pajer, die ebenfalls einen Knochenbruch erlitt, soll die Klinik bald verlassen können.

Drei Mitglieder des Synchron-Schwimmteams waren am Donnerstag nach Angaben des Österreichischen Olympischen Comités (ÖOC) auf dem Fußweg von einem Shuttle-Bus angefahren worden. Sahinovic und Pajer wurden so schwer verletzt, dass sie nach einer ersten Behandlung in der Universitätsklinik von Baku nach Wien geflogen wurden. Ihre Teamkollegin Verena Breit erlitt eine Oberschenkelprellung und konnte kurze Zeit später das Krankenhaus wieder verlassen.

60 Luxemburger Sportler

Nach Kritik an Menschenrechtsverletzungen im Land von Ausrichter Aserbaidschan werden die ersten Europaspiele in Baku am Freitagabend eröffnet. Bei der Zeremonie im Nationalstadion (ab 18 Uhr/MESZ) wird Bogenschütze Jeff Henckels Hambüchen das luxemburgische Team als Fahnenträger anführen.

Insgesamt nehmen 60 luxemburgische Athleten an der Premierenausgabe des Kontinentalevents mit 20 Sportarten und 253 Entscheidungen teil. Zu der Feier werden keine deutschen Spitzenpolitiker erwartet, neben Aserbaidschans Staatspräsident Ilham Aliyev hat sich auch Kremlchef Wladimir Putin angesagt. Die Vergabe der Europaspiele an Aserbaidschan wird von Menschenrechtsorganisationen wegen Verstößen der autoritär geführten Regierung von Aliyev gegen Menschenrechte und die Pressefreiheit kritisiert.

Als erste deutsche Athleten sind schon vor der Eröffnungsfeier die Wasserballerinnen bei ihrem Turnierauftakt gegen Ungarn im Einsatz. Alle Beckenwettbewerbe werden als Veranstaltungen für Junioren ausgetragen. Die ersten Entscheidungen fallen am Samstag im Mountainbike, Karate, Triathlon und Ringen.