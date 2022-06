Budapest : Synchronschwimmerin kollabiert bei WM-Auftritt und sinkt ab

Bange Momente bei der Schwimm-WM in Budapest. Anita Alvarez wird während ihrer Darbietung bewusstlos und geht im Becken unter. Die Trainerin kann die Synchronschwimmerin retten.

Ihre Trainerin Andrea Fuentes reagiert blitzschnell und taucht in den Pool ein.

Schrecksekunden an der Schwimm-WM in Budapest.

Das Sportliche rückt am Mittwoch bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest für einige Zeit in den Hintergrund. Anita Alvarez taucht nach dem Ende ihrer Kür nicht mehr auf. Die Trainerin der US-Amerikanerin, Coach Andrea Fuentes, reagiert geistesgegenwärtig und wird damit zur Lebensretterin.