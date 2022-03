Uno-Antrag : Syrien tritt Chemiewaffen- konvention bei

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat Wort gehalten: Wie angekündigt hat Syrien bei der Uno offiziell die Aufnahme in die Chemiewaffenkonvention beantragt.

Während US-Aussenminister John Kerry mit seinem russischen Amtskollegen Sergey Lawrow über eine Giftgas-Abrüstung in Syrien berät, hat das Land bei der Uno einen Antrag gestellt: Syrien will der internationalen Chemiewaffenkonvention beitreten. Ein entsprechendes Dokument sei eingegangen, erklärte ein UN-Sprecher am Donnerstag in New York. Der Brief werde gerade übersetzt.