Bi zu 80 Tote : Syrischer Krieg mitten im Regierungsviertel

Die Gewaltspirale in Syrien dreht sich immer schneller: Nun ist es auch in der Hauptstadt Damaskus zu Kämpfen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Rebellen 80 Menschen, darunter 50 Soldaten, getötet worden sein.

In einem wohlhabenden Viertel der syrischen Hauptstadt Damaskus haben sich syrische Sicherheitskräfte und Rebellen ein Feuergefecht geliefert. Die Kämpfe in der Nacht zum Montag in einem Aussenbezirk von Damaskus (Stadtteil Al Mezzeh) hätten zwei Stunden gedauert und seien gegen 04.00 Uhr morgens zu Ende gewesen, sagte ein Bewohner. Maschinengewehrfeuer und Explosionen seien zu hören gewesen. Das in London ansässige Observatorium für Menschenrechte berichtete von 18 verwundeten Soldaten. Rebellen sprachen von insgesamt 80 Todesopfern, darunter 50 regimetreue Soldaten.