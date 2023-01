Bundesliga : Szoboszlais Zaubertore – RB Leipzig setzt Bayern unter Druck

Stuttgarts Chris Führich (2.v.l.) trifft hier vor Leipzigs Torwart Janis Blaswich per Strafstoß zum 2:1. Foto:

Angeführt von Kunstschütze Dominik Szoboszlai hat RB Leipzig seine Erfolgsserie fortgesetzt und den Druck auf Spitzenreiter Bayern München massiv erhöht. Durch das 2:1 (1:0) gegen den stark ersatzgeschwächten VfB Stuttgart rückte der seit nunmehr 16 Spielen ungeschlagene Pokalsieger vorübergehend auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga vor und bis auf einen Punkt an die Bayern heran. Vor 46 158 Fans sorgte Szoboszlai (25. Minute/49.) mit seinen Zaubertoren für die Glanzpunkte in dem bisweilen fahrigen Spiel am Freitagabend. Chris Führich (68.) verkürzte durch einen Handelfmeter.