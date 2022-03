Tyrannosaurus rex : T.-rex-Skelett findet Käufer für 30 Millionen Dollar

Für den Garten, die private Sammlung oder ein Museum? Das Skelett eines Tyrannosaurus rex ist in New York für 31,8 Millionen Dollar versteigert worden.

Das Skelett eines Tyrannosaurus rex ist in New York für den Rekordpreis von mehr als 30 Millionen Dollar versteigert worden. Das rund 67 Millionen Jahre alte Dinosaurier-Skelett mit dem Spitznamen «Stan» habe 31,8 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Christie's in der Nacht zum Mittwoch mit. Das sei rund viermal so viel wie erwartet und mehr als je zuvor bei einer Auktion für ein Skelett eines Dinosauriers bezahlt worden sei.