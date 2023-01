Französische Grenze: «Tabak aus Luxemburg wird fast jede Woche beschlagnahmt»

5,50 Euro pro Zigarettenschachtel in Luxemburg vs. 10 Euro in Frankreich. Gerade während Inflationszeiten kann es lukrativ erscheinen, Luxemburger Ware in Frankreich weiterzuverkaufen. Damit solche Schmuggelaktionen nicht unentdeckt bleiben, müssen die französischen Behörden wachsam sein. Am Wochenende hat die «Groupe local du contrôle des flux» beim französischen Mars-la-Tour auf der A4 105 Kilogramm Tabak beschlagnahmt. Zwei Männer wurden festgenommen, wie die Gendarmerie am vergangenen Montag in den sozialen Netzwerken mitteilte.