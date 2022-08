Paulette Lenert : Tabak-Steuern sollen «regelmäßig nach oben angepasst» werden

LUXEMBURG – Seitens der Regierung soll Rauchen teurer werden, so Gesundheitsministerin Lenert. Ob das tatsächlich eintritt, hänge aber auch an den Herstellern.

Der Tabakkonsum in Luxemburg ist nach Daten der Luxemburger Krebsstiftung in allen Altersgruppen auf dem höchsten Stand seit 18 Jahren . Angesichts dieser Zahlen hatte die Stiftung im Mai dieses Jahres die Regierung aufgefordert, die Verbrauchssteuern zu erhöhen. «Die Tabakpreise im Großherzogtum sind im Vergleich zu denen der Nachbarländer lächerlich», hieß es. In einer Antwort auf eine parlamentarische Frage bekräftigt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP), dass die Regierung die Besteuerung von Tabakwaren in den kommenden Jahren «weiterhin regelmäßig nach oben anpassen» werde.

Zudem verweist sie darauf, dass Luxemburg seit Inkrafttreten des Verbrauchsteuergesetzes von 2011 die Abgaben auf Tabakprodukte jedes Jahr erhöht habe. «Die Mindeststeuer auf Zigaretten ist von 98 Euro pro 1000 Zigaretten im Jahr 2011 auf 124 Euro pro 1000 Zigaretten im Jahr 2022 gestiegen», so Lenert. Dies entspreche einem theoretischen Anstieg von 5,20 Euro pro Stange oder 26 Cent pro Zigarette. Bei Tabak zum Selbstdrehen lag die Verbrauchsteuer 2011 bei mindestens 24,82 Euro pro Kilogramm, aktuell ist sie mit 58,50 Euro mehr als doppelt so hoch wie damals.

Ob die Steuerhöhung letztlich auch bei den Verbrauchern zu spüren ist, hänge letztlich auch von den Herstellern ab, so Lenert, diese könnten nämlich auch an ihrer Gewinnschraube und damit an den Preisen drehen. Eine Verschärfung des Antitabaksgesetzes, das unter anderem das Rauchen an bestimmten öffentlichen Orten untersagt, sei indes nicht geplant, so Lenert.