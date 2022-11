Yuriko Backes: «Tabakwaren sichern fünf Prozent der Staatseinnahmen»

Am Donnerstag hat sich in der Chamber eine ungewohnte Szene abgespielt. Gilles Roth hielt zu Beginn eine Zigarettenschachtel hoch und nannte deren allseits bekannte Marke. «Sie kostet 5,50 Euro in Luxemburg, sieben in Belgien, 7,70 in Deutschland und 10,50 in Frankreich», wie der Abgeordnete erklärte. Er fügte hinzu, dass die Preise in den letzten zehn Jahren im Ausland wesentlich stärker angezogen hätten als im Großherzogtum.