BGL-Ligue : Tabellenführer fordert Meister zum Spitzenspiel

DÜDELINGEN - Das Duell Erster gegen Zweiter spricht für sich: Der Sieger zwischen Düdelingen und Niederkorn wird Spitzenreiter der BGL-Ligue.

Nach der Länderspielpause wird in Luxemburgs höchster Fußball-Liga endlich wieder gekickt. Am Freitag um 20 Uhr beginnt der elfte Spieltag in der BGL-Ligue mit dem Duell zwischen dem Tabellendritten FC Differdingen und dem Schlusslicht FC Wiltz, das am vergangenen Spieltag den ersten Saisonsieg einfahren konnte.