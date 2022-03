Polizeikontrolle : Tachoscheibe verschluckt

SAARBRÜCKEN - An der Deutsch-Französischen Grenze in Saarbrücken verschluckte ein LKW-Fahrer seine Tachoscheibe und griff danach die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion an.

Der Fahrer eines LKW aus dem Landkreis Saarlouis machte zunächtst gegenüber den Beamten bei cder Kontrolle nur unvollständige Angaben zu seinen Arbeitszeiten und zeigte sich auch sonst wenig kooperativ.

Beamte konnten ihn nicht hindern

Als die Beamten bei einer Fahrzeugdurchsuchung weitere Tachoscheiben fanden, griff der 49jährige Mann aus Wadgassen unversehens danach, zerknüllte diese und verschluckte sie so schnell, dass es den Beamten nicht gelang, ihn daran zu hindern.

Bei der Kontrolle seines Bordbuches, das ebenfalls Aufschluss über Lenk- u. Ruhezeiten hätte geben können, versuchte der Mann, dieses den Polizeibeamten zu entreißen, schlug nach den Beamten und bedrohte und beleidigte sie massiv.

Schließlich eskalierte die Situation soweit, dass der polizeibekannte Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen werden musste.

Gegen den Mann wurden Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Urkundenunterdrückung gefertigt.