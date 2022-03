Getötete Polizisten : Täter bunkerte tonnenweise Wildfleisch

KUSEL/SAARBRÜCKEN – Am frühen Montagmorgen wurden zwei Polizisten in der Pfalz getötet. Am späten Nachmittag konnten zwei Männer im Saarland festgenommen werden.





Das Wichtigste in Kürze

• Montagfrüh sind bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizisten durch Schüsse tödlich verletzt worden.

• Die getötete Polizei-Anwärterin war 24 Jahre, ihr Kollege 29 Jahre alt.

• Am Montagnachmittag wurden zwei Tatverdächtige in Sulzbach in der Nähe von Saarbrücken festgenommen. Die beiden deutschen Staatsbürger sind 38 und 32 Jahre alt. Nach dem älteren der beiden hatte die Polizei zuvor gefahndet.





Noch immer steht Deutschland wegen des brutalen Mordes an einer Polizistin (24) und ihrem Kollegen (29) bei einer Routinekontrolle unter Schock. Der mutmaßliche Wilderer Andreas S. (38) und sein Bekannter Florian V. hatten die Beamten am Montag erschossen, als diese das Auto von S. kontrollieren wollten. Die Gesetzeshüter wurden aus nächster Nähe mit Kopfschüssen getötet – der 29-jährige Oberkommissar wurde von vier Schüssen aus einem einschüssigen Jagdgewehr getroffen, das dafür dreimal nachgeladen werden musste.

Als Motiv vermutet die Polizei, dass die beiden schossen, weil sie der Wilderei überführt worden waren – im Auto lagen mehrere Kadaver erjagter Tiere. Diese Hypothese hat nun neue Nahrung erhalten: Wie der «Spiegel» berichtet, soll Andreas S. seit Jahren einen schwungvollen Handel mit Fleisch aus der Wilderei betrieben haben. Bei einer Durchsuchung von Lagerräumen in Sulzbach, wo S. früher auch eine Bäckerei betrieb, fanden die Behörden mehrere Tonnen tiefgefrorenes und verkaufsbereites Fleisch. Zudem stießen die Ermittler auch auf eine Kundenkartei. Gemäß den Unterlagen soll S. zwischen September und Januar rund 40.000 Euro Umsatz gemacht haben.

Einen Jagdschein oder die Erlaubnis zum Waffenbesitz hatte Andreas S. laut dem Bericht allerdings schon länger nicht mehr. Dennoch wurde bei ihm ein stattliches Waffenarsenal gefunden. Nun hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auch ein Verfahren wegen gewerbsmäßiger Wilderei eingeleitet.

Pressekonferenz: «Sie war ahnungslos, der Kollege hat noch 14 Mal geschossen»

Die Polizistin war bei der Kontrolle des Fahrzeugs ahnungslos. Ihr Kollege hingegen hat noch sein Magazin geleert und 14 mal geschossen.

Der 32 Jahre alte Tatverdächtige hat nach Darstellung der Staatsanwaltschaft die Wilderei eingeräumt und die Polizeikontrolle sowie die Schüsse geschildert. Er habe aber bestritten, selbst geschossen zu haben, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen am Dienstag. Die Ermittler gehen nach jetzigem Stand allerdings davon aus, dass beide Verdächtige geschossen haben. Der 38-Jährige schweigt weiterhin

Pressekonferenz: Tatverdächtige nicht vorbestraft

Die beiden Tatverdächtigen im Fall der getöteten Polizisten waren laut Staatsanwaltschaft nicht rechtskräftig vorbestraft. Der 38-Jährige sei der Polizei aber früher bereits wegen Jagdwilderei und Verkehrsunfallflucht aufgefallen, sagte Kriminaldirektor Frank Gautsche am Dienstag bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Der 32-Jährige war der Polizei wegen Betrugsdelikten bekannt.

Sozial brüchige Verhältnisse und finanzielle Schwierigkeiten hätten bei beiden zusätzliche Fluchtgefahr ergeben.

Pressekonferenz: Untersuchungshaft für Verdächtige

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz befinden sich die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Kaiserslautern habe einen Haftbefehl wegen gemeinschaftlicher Tötung erlassen, teilten die Ermittler am Dienstag mit.

Die Oberstaatsanwaltschaft gehe von «gemeinschaftlichem» Mord aus.

Pressekonferenz: Beide Tatverdächtigen haben geschossen

Die beiden Tatverdächtigen im Fall der getöteten Polizisten sollen als Wilderer in die Polizeikontrolle geraten sein. In dem Laderaum ihres Kastenwagens hätten sich zahlreiche getötete Wildtiere befunden haben, sagte Oberstaatsanwalt Stefan Orthen am Dienstag bei der Pressekonferenz in Kaiserslautern. Diese Tat hätten sie verdecken wollen. Beide Verdächtige seien in die Kontrolle geraten und sollen beide geschossen haben – unter anderem mit einem sogenannten Einzellader. Dabei wurde die Polizistin durch einen einzelnen Schuss getötet, ihr Kollege wurde viermal getroffen, davon einmal am Kopf.

Großes Waffenarsenal

Ermittler haben bei den Tatverdächtigen ein großes Waffenarsenal sichergestellt. Wie am Dienstag aus Sicherheitskreisen verlautete, fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung im saarländischen Spiesen-Elversberg fünf Kurzwaffen, ein Repetiergewehr, zehn weitere Langwaffen, eine Armbrust sowie einen Schalldämpfer und Munition. Die Ermittler gehen den Angaben zufolge davon aus, dass der festgenommene 38-jährige Tatverdächtige Zugang zu den Waffen hatte. (dpa)

Pressekonferenz

Die Ermittler wollen sich am frühen Dienstagnachmittag weiter äußern. Voraussichtlich um 14 Uhr werde es eine Pressekonferenz von Polizei und Staatsanwaltschaft geben, sagte ein Sprecher am Dienstagmorgen in Kaiserslautern. (dpa)

Details zur Festnahme

Durch den Druck der Fahndung ließ der gesuchte Andreas S. über Anwältin mitteilen, dass er sich stellen wolle. Unmittelbar vor seiner Verhaftung entdeckten Polizisten offenbar sein Auto in der Sulzbacher Bahnhofsstraße. Das Fahrzeug sei von Einschlusslöchern beschädigt gewesen, die wohl von den vom Polizisten abgefeuerten Schüssen stammen, wie «Focus» schreibt. Spezialeinsatzkräfte führten den Zugriff durch.

In dem Haus in einem Wohngebiet ist nach Polizeiangaben kurze Zeit später ein 32 Jahre alter zweiter Verdächtiger widerstandslos festgenommen worden. Bilder in den sozialen Medien zeigen, wie Ermittler den Verdächtigen abführen, der zu diesem Zeitpunkt eine Metzgerschürze trug. In welchem Zusammenhang er zu den tödlichen Schüssen auf die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und den 29 Jahre alten Oberkommissar stehe, müssten die Ermittlungen ergeben. Ebenso, ob unter den sichergestellten Waffen auch die Tatwaffe ist.

Überblick am Dienstagmorgen

Was über die Verdächtigen bekannt ist

Der 38-Jährige Tatverdächtige habe über eine Anwältin mitteilen lassen, dass er sich stellen wolle, erklärt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Westpfalz auf L'essentiel-Anfrage. Bei der Festnahme habe man das Haus in Sulzbach durchsucht, in dem er sich aufgehalten habe.

Bei der weiteren Durchsuchung seien die Einsatzkräfte auf den zweiten, nun ebenfalls festgenommenen Mann gestoßen. Bei ihm müsse immer noch geklärt werden, ob er etwas mit der Tat zu tun habe, so der Sprecher.

Bei einer Durchsuchung sind nach Angaben der DPA unter anderem Waffen sichergestellt worden. In welchem Zusammenhang sie mit der Tat stehen, müsse ebenfalls noch geklärt werden.

Der SWR berichtet, dass der 38-jährige Haupttatverdächtige nicht in Besitz eines gültigen Jagdscheins sei. 2008 und 2020 sei ihm laut Deutschem Jagdverband jeweils die waffenrechtliche Zuverlässigkeit entzogen worden, weshalb er keine Waffen hätte besitzen dürfen. Er stammt aus Spiesen-Elversberg, betreibt einen Wildhandel in Neunkirchen und ist Besitzer einer insolventen Bäckerei. Unter anderem wegen Unfallflucht und Wilderei ist er bereits polizeibekannt.

Kanzler Scholz auf Twitter

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Angehörigen der beiden in der Pfalz erschossenen Polizisten sein Beileid ausgesprochen. Was in Kusel passiert sei, bedrücke ihn sehr, schrieb Scholz am Montagabend auf Twitter.

Zweiter Mann festgenommen

Die Polizei hat einen zweiten Mann vorläufig festgenommen, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. Derzeit werde geprüft, ob der 32-Jährige mit der Tat etwas zu tun habe. Es werde nach weiteren Mittätern gefahndet.

Nach einem Tatverdächtigen war öffentlich gefahndet worden. Er hat sich nach Polizeiangaben gegen 17 Uhr in Sulzbach gestellt und wurde dort festgenommen. Er habe noch keine Angaben zu dem Fall gemacht und werde morgen dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt, so die Polizei.

Tatverdächtiger festgenommen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in der Pfalz ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm handele es sich um den gesuchten Mann, sagte ein Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber weiter, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es Mittäter gebe.

Die Polizei hatte nach dpa-Informationen am Tatort der getöteten Polizisten in der Pfalz Papiere des Verdächtigen gefunden.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem 38-jährigen Andreas S. aus Spiesen-Elversberg (Saarland) und hat ein Foto des Verdächtigen herausgegeben. Nach L'essentiel-Informationen ist S. Geschäftsführer einer Bäckerei in Sulzbach sowie Betreiber eines Wildhandels in Neunkirchen.

Im Einsatz sind nach Polizeiangaben Polizeihubschrauber, Personenspürhunde sowie Spezialkräfte der Polizei. Nach wie vor bittet sie die Bevölkerung, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet.

«Angriff auf den Staat»

Die tödlichen Schüsse auf zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz waren laut der Beauftragten für die Landespolizei ein «Angriff auf den Staat als Ganzes». Barbara Schleicher-Rothmund teilte am Montag mit: «Dass zwei junge Menschen, die ihren Dienst für die Sicherheit von uns allen verrichtet haben, getötet wurden, macht mich unfassbar traurig.»

Sie sei fassungslos, sprachlos und auch wütend. «Mein Mitgefühl und mein Beileid gelten den Angehörigen, Freunden sowie den Kolleginnen und Kollegen der beiden Polizeibeamten», ergänzte Schleicher-Rothmund, die auch Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz ist.

Tatverdächtiger polizeibekannt

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz fahndet die Polizei nach einem Tatverdächtigen, der bereits polizeibekannt ist. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Sicherheitskreisen erfuhr, war er in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen. Der Mann soll einen Waffenschein haben.

Der getötete Polizist soll demnach am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Die Waffe seiner Kollegin kam offensichtlich nicht zum Einsatz. Die Beamten hatten den Angaben nach zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden.

Erschossene Polizisten stammten aus dem Saarland

Die im rheinland-pfälzischen Kreis Kusel erschossenen Polizisten stammten laut dem Saarbrücker Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) beide aus dem Saarland. Er habe seinen Innenminister Klaus Bouillon (CDU) gebeten, «als Ausdruck der Trauer und Solidarität die Flaggen im Saarland auf Halbmast zu setzen», teilte Hans am Montag auf Twitter mit.

Der Regierungschef zeigte sich laut einer Mitteilung seiner Staatskanzlei «zutiefst erschüttert» und «absolut fassungslos». Die saarländische Polizei unterstütze ihre Kollegen in Rheinland-Pfalz «mit allen Mitteln bei der Aufklärung dieses furchtbaren Verbrechens». Hans betonte: «Ich bin in Gedanken bei den Angehörigen und wünsche den Familien, Freunden, Kolleginnen und Kollegen viel Kraft in diesen schweren Stunden.»

Auf «Montags-Spaziergänge» verzichten

Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, hat nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten an die Bürger in der Region Kusel und Kaiserslautern appelliert, sich an diesem Montagabend nicht an Versammlungen gegen Corona zu beteiligen. «Aus Rücksichtnahme auf das, was passiert ist», begründete Kunz ihren Appell in Mainz.

Die Einsatzkräfte würden auch für die Ermittlungen in dem doppelten Tötungsdelikt gebraucht. Die Fahndung nach dem oder den Tätern, die am frühen Montagmorgen in der Westpfalz eine 24-Jährige Polizeianwärterin und einen 29 Jahre alten Polizisten erschossen haben, lief unterdessen auf Hochtouren weiter.

Uniformen und Sicherheitswesten

Die beiden bei einer Verkehrskontrolle in der Pfalz getöteten Polizisten haben Uniformen getragen. Sie seien zwar in einem zivilen Streifenwagen unterwegs gewesen, hätten aber Uniform und Sicherheitswesten getragen, berichtete eine Sprecherin der Polizei in Kaiserslautern.

Fahndung auch im Saarland

Fahnen auf Halbmast

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz haben sich «zutiefst schockiert» über die tödlichen Schüsse auf eine Polizistin und einen Polizisten in Rheinland-Pfalz gezeigt. «Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen», heißt es in einer Mitteilung der beiden SPD-Politiker in Mainz vom Montag. «Die Tat ist entsetzlich. Es bestürzt uns sehr, dass zwei junge Menschen im Dienst ihr Leben verloren haben.»

Die Ministerpräsidentin hat aufgrund der Ereignisse als sichtbares Zeichen der Trauer im Einvernehmen mit dem Innenminister Trauerbeflaggung (halbmast) im Land angeordnet. Für alle Streifenwagen des Landes ist Trauerflor vorgesehen.

Polizistin war Studentin

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin habe noch an der Hochschule der Polizei studiert, teilte die GdP am Montag mit. Ihr getöteter Kollege war den Angaben zufolge 29 Jahre alt.

Anteilnahme aus dem Saarland

Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans meldet sich auf Twitter zu Wort und verspricht Hilfe bei der Aufklärung.

Funkspruch: «Die schießen.»

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: «Die schießen.» Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden.

Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alter Kollegen bereits zu spät gewesen. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet. Was der Anlass der Fahrzeugkontrolle auf der um diese Uhrzeit wenig befahrenen Kreisstraße in Rheinland-Pfalz war, blieb zunächst noch unklar.

Beileid von Innenministerien Faeser

Mit großer Bestürzung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf den gewaltsamen Tod zweier Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle in Rheinland-Pfalz reagiert. «Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt: Diese Tat erinnert an eine Hinrichtung, und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren», so die SPD-Politikerin.

Sie habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) jede Unterstützung angeboten, die für eine möglichst schnelle Festnahme der Täter und für die Ermittlungen benötigt werde.

Anteilnahme bei Army und Kollegen

Fahndung

Es werde mit Hochdruck nach den flüchtenden Tätern gefahndet, teilte die Polizei mit. Am Tatort würden Spuren gesichert. Eine Beschreibung der Täter oder des benutzten Fluchtfahrzeuges liegen den Angaben zufolge nicht vor. Auch die Fluchtrichtung sei nicht bekannt.

Tatort gesichert

Polizeibeamte sperren die Zufahrt zum Tatort, wo die Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle durch Schüsse tödlich verletzt wurden.

Die Kreisstraße 22 ist bei Mayweilerhof und Ulmet voll gesperrt. Die Polizei bittet die Einwohner, im Landkreis Kusel keine Anhalter mitzunehmen. Mindestens ein Tatverdächtiger sei bewaffnet. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0631/3692620 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Unbekannte töten Streifenpolizisten

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden. Das teilte die Polizei in Kaiserslautern mit. Die Hintergründe des Geschehens sind den Angaben zufolge noch unklar. Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel seien auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr seien die tödlichen Schüsse gefallen.