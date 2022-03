Umfangreiches Geständnis – Täter kaufte Tiefkühler auf Amazon, um getötetes Onlyfans-Model zu entsorgen

1 / 9 Die 25-jährige Carol M. aus dem norditalienischen Borno wurde getötet. Instagram/charlotteangie Auf Onlyfans kannte man Carol M. als Charlotte Angie. Screenshot TG3 Am 20. März 2022 wurde ihre zerstückelte Leiche in der Nähe von Brescia in Norditalien gefunden. Screenshot TG3

Der 43-jährige Davide F. hat am Dienstag gegenüber einem Richter gestanden, die 25-jährige Carol M. getötet zu haben . Vier Stunden hatte sich F. freiwillig den Fragen der Polizei gestellt – dann brach er zusammen. «Wir haben ein Sexvideo gedreht. Sie war gefesselt und hatte einen Sack über dem Kopf. Ich begann, ihr mit einem Hammer auf den ganzen Körper zu schlagen, aber nicht stark. Als ich dann zu ihrem Kopf kam, fing ich an, sie fester zu schlagen. Ich weiß nicht wirklich, warum. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich glaube, sie war schon tot, aber da ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, schnitt ich ihr mit einem Küchenmesser die Kehle durch», zitiert «Corriere della Sera» aus den Akten.

F. saß noch eine halbe Stunde da und beobachtete die Leiche, dann ging er zu sich nach Hause. M. und F. waren Nachbarn. Es muss «am 10. oder 11. Januar» passiert sein, sagt der 43-Jährige. Bei den weiteren Details wird es unheimlich. Den leblosen Körper von Carol M., die sich eine Karriere als Performerin bei Onlyfans unter dem Künstlernamen Charlotte Angie aufgebaut hatte, zerstückelte F. «In drei Tagen mit einem Beil und einer Metallsäge», wie er den Behörden sagte. Zunächst habe er versucht, die etwa 15 Körperteile anzuzünden. Doch das habe nicht funktioniert.

F. hatte das Handy des Opfer und beantwortete Nachrichten

Davide F., Banker, Hobby-Fotograf, Food-Blogger und Amateur-Pornodarsteller, reinigte anschließend die Wohnung des Opfers und wusch die Lappen in der Waschmaschine. Dann kaufte er «eine Gefriertruhe bei Amazon». Schließlich setzte er die in schwarzen Säcken verpackten Überreste in den Bergen bei Val Camonica während seiner Ferien aus. In seiner Nachbarschaft Rescaldina in der norditalienischen Ortschaft Borno begannen Nachbarn im Februar bereits zu fragen, wo M. sei. Vor allem ein kleiner Junge fragte ständig nach ihrem fünfjährigen Sohn, den er auf dem Spielplatz vermisste. «Er ist bei seinem Vater in Verona», antwortete F. Es zweifelte noch niemand an ihm.

F. führte sein normales Leben weiter – und versuchte auch, eine Routine beim Opfer vorzutäuschen, indem er die Whatsapp-Nachrichten auf dem Handy von M. beantwortete. «Ich wollte, dass alle glauben, dass sie noch am Leben ist», gestand der mutmaßliche Täter.