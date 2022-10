Ausbildung: «Tätowieren lernt man nicht in drei Wochen»

Wer Tätowierer werden will, braucht laut Toki Geduld.

«Das lernt man nicht in drei Wochen», sagt Toki, Tätowierer im Creative Hub 1535° in Differdingen. Vor allem gibt es bisher dafür keine offizielle Ausbildung: Wer Tätowierer werden will, muss bei einem Tattoo-Künstler lernen, wie Toki erklärt.