Hangzou: Täuscht chinesischer Zoo Besucher mit Angestelltem in Bärenkostüm?

Er steht sicher auf den Hinterbeinen und macht auf dem Video Bewegungen, die so gar nicht typisch für einen Bären aussehen: Ein Malaienbär, auch Sonnenbär genannt, wendet sich an die Zuschauerinnen und Zuschauer im Zoo von Hangzou und zeigt dabei einen von Wülsten gezeichneten Hintern, der den Eindruck erweckt, im Bär stecke ein Mensch, bei dem das Kostüm an dieser Stelle etwas zu groß geraten ist.

Ja, die sehen tatsächlich so aus. Ich habe meine Zweifel und müsste ihn live sehen. Hahaha! Niemals. So verhält sich kein Bär.

Es wäre jedenfalls nicht das erste Mal, dass ein chinesischer Zoo zu Do-it-yourself-Wildtieren greift: So wurden schon mehrfach Menschen in Gorillakostümen präsentiert, etwa in Changzhou. Dort redeten sich die Verantwortlichen damit heraus, es habe sich um einen Aprilscherz gehandelt. Doch es wurden auch Fälle publik, in denen ein besonders pelziger tibetanischer Mastiff als Löwe «verkauft» wurde und ein anderer Hund einen Wolf imitieren sollte.