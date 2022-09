Zwischen Umwelt- und Weltraumforschung: Luxemburgs Wissenschaftsinstitut lädt zum Tag der offenen Tür ein

Das LIST teilt sich in vier Fachbereiche: Umwelt, Digitalisierung, Werkstoffwissenschaft und Weltraumforschung. «Viele Doktoranden absolvieren am LIST ihre Promotion, wo wir hauptsächlich angewandte Wissenschaft betreiben», so die Sprecherin. Wir haben bereits zahlreiche Kooperationsvereinbarungen mit Wirtschaftsunternehmen, wie etwa Goodyear, abgeschlossen», fährt sie fort. 650 Angestellte arbeiten am Institut, 75 Prozent davon in wissenschaftlichen Positionen. «Wir stellen gerade sehr viel ein», so das LIST. «Es werden regelmäßig Stellenannoncen veröffentlicht».