Tote und Verletzte : «Tag der Waffe» im Kreuzfeuer

Blutige Bilanz am «Gun Appreciation Day»: Bei Ballershows in den USA wurden fünf Menschen verletzt. Doch auch abseits der Schießstände gab es an diesem Tag Opfer.

Noch am Vortag des ersten «Gun Appreciation Day» behauptete die US-Waffenlobby: «Waffen sind sicher & sexy: Lasst uns am 19. Januar unsere Wertschätzung unter Beweis stellen.» Doch nach jenem Samstag herrschte bei manchem Fan Katerstimmung: Fünf Freunde von Faustfeuerwaffen haben sich bei offiziellen Ballershows verletzt, als sich ihre Pistolen und Gewehre versehentlich entladen haben.

Drei auf einen Streich

Die meisten Opfer gab in Raleigh, der Hauptstadt North Carolinas, zu beklagen. Als ein 36-Jähriger einem Wachmann am Eingang seine Tasche zeigen wollte, löste sich bei der dort deponierten Shotgun ein Schuss. Das Projektil durchschlug seine Hand und die einer weiteren Person, bevor sie im Torso eines dritten Besuchers stecken blieb. Während kommerzielle Anbieter anschließend weiter Revolver und Flinten verkaufen konnten, wurde der Flohmarkt für Privatleute abgesagt, berichtet der US-Sender ABC.

Auch in Medina, Ohio, floss bei einer Waffenschau ungewollt Blut. Dieses Mal passierte gar einem Waffenhändler ein Missgeschick, als er eine halbautomatische Pistole in Augenschein nahm und abdrückte. Das Magazin war zwar entfernt worden, doch eine Kugel steckte noch im Lauf: Sie schlug auf dem Boden auf und dann in Arm und Bein eines Nahestehenden ein, vermeldete die Nachrichtenagentur AP. Er wurde per Helikopter ins Spital eingeliefert.

Kugeln fliegen nicht nur auf Waffenshows

Der dritte Vorfall am «Gun Appreciation Day» trug sich bei der «Indy 1500 Gun and Knife Show» in Indianapolis im Bundesstaat Indiana zu. Obwohl auf der Schiess-Schau keine geladenen Waffen erlaubt waren, wechselte Emory L. Cozee auf dem Parkplatz sein Magazin aus und schoss sich dabei mit seiner Kaliber 45 in die Hand. Der 54-Jährige konnte schnell wieder aus dem Spital entlassen werden, weiß der TV-Sender RTV6.

Während Besucher auf solchen Veranstaltungen vielleicht mit einem Schuss ins Knie rechnen müssen, sind am 19. Januar auch Menschen von Kugeln getroffen worden, die gar keine Waffennarren sind. Die obige Bildstrecke zeigt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 18 teils tödliche Vorfälle jenes Tages. Unter den Opfern sind Gauner und Ganoven sowie ganz normale Bürger – und erschreckend oft Kinder.