Erste Todesopfer : Taifun «Roke» rast auf Fukushima zu

Taifun «Roke» bedroht Japan. Eine halbe Million Japaner sollten sich in Sicherheit bringen. Es gibt bereits erste Todesopfer.

Die Bewohner Tokios und anderer Zentralregionen in Japan werden von heftigen Regenfällen und Stürmen in Folge des heranrückenden Taifuns «Roke» bedroht. Bereits fünf Menschen kamen ums Leben.

Die Meteorologische Behörde in Tokio warnte die Bevölkerung der größten Hauptinsel Honshu am Mittwoch vor Überschwemmungen, Sturmböen und Erdrutschen und rief zu «höchster Wachsamkeit» auf.

Der 15. Taifun der Saison bewegte sich mit 35 Kilometern in der Stunde in nordöstliche Richtung auf die Zentralregion Tokai zu. Die Windgeschwindigkeiten nahe seinem Zentrum erreichten 216 Kilometer pro Stunde.

Der Taifun droht unter anderem auch die Provinz Fukushima zu erreichen, wo das havarierte AKW steht, wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete. Die Region war am 11. März von einem Mega-Erdbeben und einem Jahrhundert-Tsunami heimgesucht worden. Ein Sprecher des Kraftwerksbetreibers Tepco erklärte, sämtliche Arbeiten am AKW Fukushima-Daiichi seien unterbrochen worden, Gefahr bestehe jedoch nicht.

Bis zum Mittwoch stieg die Zahl der Todesopfer in Folge des Taifuns «Roke» auf fünf, wie die Agentur Kyodo weiter berichtete. Landesweit erhielten rund 4700 Menschen von den Behörden die Anweisung, ihre Häuser zu verlassen. Gut eine Million Menschen wurden ebenfalls dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Zudem wurden mehr als 200 Inlandflüge gestrichen, mehrere Autobahntrassen gesperrt und Zugverbindungen unterbrochen. Der größte Autohersteller Toyota beschloss zudem aus Sorge um seine Mitarbeiter, die Arbeit in in elf seiner 15 Werke im Land unterbrochen.

Die Maschinen in den elf Werken sollen den ganzen Tag stillstehen. Die elf Werke liegen in der Präfektur Aichi unweit der Stelle, wo «Roke» am frühen Nachmittag auf Land treffen soll.