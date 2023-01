Wahlen in Luxemburg : Taina Bofferding hofft auf mehr Frauen in den Gemeinderäten

In fünf Monaten geht es für die Luxemburger wieder zur Wahlurne. Editpress/Julien Garroy

Die Forderung nach einer gemischten Besetzung der Gemeinderäte sei keine Frage der Ideologie, sondern der Repräsentativität, denn man spreche nicht von einer Minderheit, sondern von der Hälfte der Bevölkerung, sagte Innenministerin Taina Bofferding am Mittwoch im Zusammenhang mit den Vorbereitungen der Kommunalwahlen am 11. Juni. Sie ist der Ansicht, dass noch weitere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Parität in den Gemeinden zu erreichen.

Derzeit sitzen 280 Frauen in den Gemeinderäten (26 Prozent), wovon 16 als Bürgermeisterinnen (im Vergleich zu 86 Männern) und 47 als Schöffinnen (im Vergleich zu 189 Schöffen) tätig sind. «Das reicht nicht aus», stellt die Ministerin fest. Um diese Gegebenheiten zu verbessern, sollen Kampagnen mit Initiativen in sozialen Netzwerken, offenen Türen in den Gemeinden und sogar Schulungen durchgeführt werden. «Frauen sind heute mit zahlreichen Stereotypen konfrontiert, die ihre Wahl oder ihren Willen, Verantwortung zu übernehmen, behindern», so Taina Bofferding.

Darüber hinaus wollen die Behörden auch in Luxemburg ansässige Ausländer dazu ermutigen, an der Wahl teilzunehmen. «Es ist wichtig, die gesamte Bevölkerung, die in Luxemburg lebt, zu mobilisieren», so die LSAP-Politikerin und erinnert gleichzeitig daran, dass die Fünfjahresklausel abgeschafft wurde. Diese sah es vor, dass sich Ausländer erst fünf Jahre nach ihrer Ankunft im Großherzogtum in die Wählerlisten eintragen lassen können.