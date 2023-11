Taiwan: Opposition schließt Bündnis für Präsidentschaftswahl

(L-R) Eric Chu, Taiwans wichtigster Oppositionsvorsitzender der Kuomintang (KMT), Hou Yu-ih, Präsidentschaftskandidat der KMT, Ma Ying-jeou, ehemaliger Präsident Taiwans, und Ke Wen-je, Präsidentschaftskandidat der Taiwanischen Volkspartei (TPP), posieren nach einem Treffen in Taipeh am 15. November 2023.

Die zwei größten Oppositionsparteien in Taiwan haben im Vorfeld der Präsidentschaftswahl ein gemeinsames Bündnis angekündigt. Wie die chinesisch-nationalistische Kuomintang (KMT) und die Taiwanische Volkspartei (TPP) am Mittwoch in Taipeh bekanntgaben, wolle man sich auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen, um die regierende Demokratische Fortschrittspartei (DPP) aus dem Amt zu drängen.

In Taiwan werden am 13. Januar 2024 das Staatsoberhaupt und das Parlament neu gewählt. Der Präsidentschaftskandidat der regierenden DPP, Taiwans derzeitiger Vizepräsident William Lai, liegt in den Umfragen mit deutlichem Vorsprung vorn. Die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen kann nach zwei Legislaturperioden nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren. Außerdem bewirbt sich Terry Gou, der milliardenschwere Gründer des Tech-Unternehmens Foxconn, als unabhängiger Kandidat um das Präsidentenamt in Taiwan.