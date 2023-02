Jets und Kriegsschiffe : Taiwan versetzt nach chinesischem Manöver Marine und Raketen in Bereitschaft

Weil sich vor der Insel in Asien Dutzende chinesische Flugzeuge und mehrere Kriegsschiffe versammelten, hat Taipeh seine Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt.

VIA REUTERS

Nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wachsen die Sorgen, dass China ähnlich in Taiwan einmarschieren könnte.

Als Reaktion auf einen chinesischen Militäreinsatz hat Taiwan Kampfflugzeuge und seine Marine in Alarmbereitschaft versetzt. Zusätzlich wurden Raketensysteme aktiviert, nachdem China 34 Militärflugzeuge und neun Kriegsschiffe in der Nähe eingesetzt hatte. Das taiwanische Verteidigungsministerium teilte mit, chinesische Flugzeuge hätten am Dienstag die inoffizielle Pufferzone zwischen beiden Ländern überflogen.