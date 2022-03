Afghanistan : Taliban-Angriff in der Nähe des US-Konsulats

In der Nähe des US-Konsulats in der westafghanischen Stadt Herat ist am Freitag eine Autobombe explodiert. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben.

Nach Angaben der afghanischen Polizei befanden sich zwei Sicherheitskräfte unter den Toten. Fünf Angreifer, darunter ein Selbstmordattentäter, der mit einer Autobombe den Angriff einleitete, seien getötet worden. Keystone

Bei einem Taliban-Angriff in der Nähe des US-Konsulats in der westafghanischen Stadt Herat sind am Freitag sieben Menschen getötet worden.

Nach Angaben der afghanischen Polizei befanden sich zwei Sicherheitskräfte unter den Toten. Fünf Angreifer, darunter ein Selbstmordattentäter, der mit einer Autobombe den Angriff einleitete, seien getötet worden. Mehrere Menschen, darunter sieben Zivilisten, seien verletzt worden.

Die US-Botschaft in Kabul teilte mit, alle Konsulatsmitarbeiter seien in Sicherheit. Ein Sprecher der Taliban, Kari Jussef Ahmadi, übernahm im Namen seiner Gruppe die Verantwortung für den Angriff. Nach Angaben des Gouverneurs der gleichnamigen Provinz, Sajed Faslullah Wahidi, wurde die Autobombe am Morgen 60 Meter von dem US-Konsulat entfernt gezündet. Bewaffnete hätten das Feuer auf Sicherheitskräfte in dem Gebiet eröffnet. Nach einer Stunde sei die Lage unter Kontrolle gewesen, sagte Polizeichef Rahmatulah Safi.