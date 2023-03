Explosion : Taliban-Gouverneur bei Anschlag in Afghanistan getötet

Am Abend bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) via Telegram zu der Tat. In der Vergangenheit hat der IS wiederholt Anschläge gegen die Taliban verübt, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind. Die beiden Gruppierungen sind trotz ihrer ideologischen Nähe miteinander verfeindet, und sie konkurrieren um die Vorherrschaft im Krisenland Afghanistan.