Neue Superheldin : Taliban, nehmt euch in Acht vor Burka Avenger

Mit Büchern bewaffnet bekämpft die pakistanische Lehrerin und Karate-Expertin Jiya korrupte Politiker und Islamisten. Das ist der Plot einer neuen Trickfilmserie.

Das ist die Ausgangslage der neuen Trickfilmserie «Burka Avenger», die laut der kanadischen «Huffington Post» ab August auf Geo TV zu sehen ist. Finanziert hat das Projekt unter anderem der pakistanische Popstar Haroon, der mit bürgerlichem Namen Aaron Haroon Rashid heißt. Rashid will den konservativen Kräften in seinem Land auf unterhaltsame Weise die Stirn bieten. «Jede Folge hat eine starke soziale Botschaft für die Kids», sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press, «doch sie wird in jede Menge Action, Unterhaltung und Humor verpackt». Zu den Themen, die in den einzelnen Folgen aufgegriffen werden, gehören neben der Bildung von Mädchen beispielsweise auch der Umweltschutz und der Kampf gegen die Diskriminierung religiöser Minderheiten.