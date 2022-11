Auto geht in Flammen auf : Talkshow-Ikone Jay Leno erleidet schwere Verbrennungen

Der Auto-Fan hat sich in seiner Garage verletzt, als ein Auto in Flammen aufgegangen ist.

Die US-Talkshow-Ikone Jay Leno hat sich bei einem Unfall schwere Verbrennungen zugezogen. «Ich habe schwere Verbrennungen durch ein Benzinfeuer erlitten», erklärte der frühere Moderator der «Tonight Show» am Montag gegenüber dem Promi-Magazin Variety. «Ich bin okay. Ich brauche nur eine Woche oder zwei Wochen, um zurück auf die Beine zu kommen.»

Das Promi-Portal «TMZ» hatte zuvor berichtet, der 72-Jährige habe am Sonntag schwere Verbrennungen in seinem Gesicht erlitten, als in seiner Garage in Los Angeles ein Auto in Flammen aufgegangen sei. Leno ist bekannt als Auto-Fan und hat eine große Sammlung historischer Fahrzeuge. Der Moderator wurde laut «TMZ» in eine auf Verbrennungen spezialisierte Klinik gebracht. Demnach trafen die Flammen nicht seine Augen.