Tam-Tam White and Friends: Steves Weihnachtsaktion stellt Kinder in den Mittelpunkt

Kinder mit Spielzeug ein Lachen ins Gesicht zu zaubern, wenn es der Familiengeldbeutel nicht hergibt: Das ist die Mission von Steve Schneider. Mit seiner ASBL Tam-Tam White and Friends stellt er jedes Jahr sozial benachteiligten Kindern je 100 Euro zur Verfügung, mit denen sie sich vor Weihnachten in einem Supermarkt Geschenke aussuchen dürfen. Mit seinen Spendenaktionen haben mittlerweile schon mehr als 1000 Kinder beschenkt werden können. Allein im vergangenen Jahr kamen nach seinen Angaben 33.000 Euro zusammen, 280 Kinder konnten ihren Hunderter auf den Putz hauen. Geld, das übrig bleibt, werde im nächsten Jahr verteilt, erklärt Steve im Gespräch mit L'essentiel.

Dass irgendwann so hohe Beträge zusammenkommen, davon war anfangs nicht auszugehen, denn die weihnachtliche Tradition hat ihren Ursprung eigentlich in einer Bierlaune, verrät der Präsident der Organisation. «2015 saß ich in einer Kneipe und hatte möglicherweise ein Bier mehr. Auf Facebook habe ich gepostet, dass ich gerne 150 Euro verschenken würde, für ein Kind, das es braucht. Egal, ob eine fremde Familie, oder eine, die ich kenne.» Freunde hätten auf den Post reagiert und auch mitmachen wollen. «Das erste Kind hat ein Fahrrad bekommen», erinnert sich Steve. Auch der Name der Organisation geht auf Steves Konto. Er hat seinen Spitznamen «Tam-Tam White», seinem musikalischen Hobby zu verdanken: afrikanische Trommel.