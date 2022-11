Enjoy! : Den Treiprogramm, deen Iech e Laachen op d’Lëpsen zaubert!

Tango huet der Clientszefriddenheet ëmmer besonnesch Opmierksamkeet geschenkt. Nom Start vun engem Forum, engem FAQ an engem Chatbot, deen Internetbenotzer ronderëm d’Auer hëllefe kann, ass et elo en Treiprogramm, deen de Bedreiwer senge Clienten zur Verfügung stellt: Enjoy!

Personaliséiert Iwwerraschungen a Concoursspiller

Als Tango-Client ass et och méiglech, Geschenker direkt an der MyTango-App ze gewannen. Et ass einfach. Dréit einfach d’Enjoy-Rad, fir zweemol de Mount eng Chance ze hunn, ee vun de Präisser ze gewannen. Dës Gewënner, déi an Zesummenaarbecht mat lokalen Akteure virgeschloe goufen, goufe suergfälteg vum Bedreiwer ausgewielt. An Aussiicht: Openthalter zu Zweet oder mat der Famill, Wellnessausflich, High-Tech-Géigestänn oder Rabatter fir Är Fräizäit. Kuerz gesot, et ass fir jiddwereen eppes dobäi!