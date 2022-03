: Probleme mit dem WLAN? Wir haben DIE Lösung!

Ist Ihnen bewusst, wie viele Geräte bei Ihnen zu Hause mit dem WLAN verbunden sind? Smartphone, Fernseher, Spielkonsole, Tablets, Überwachungskamera…

Sie schließen immer mehr Geräte an Ihr WLAN an, und das in jedem Raum Ihres Hauses. Diese Geräte werden zudem häufig gleichzeitig genutzt. Vielleicht haben Sie schon einmal eine ähnliche Situation erlebt: Sie führen eine Videokonferenz durch, während eins Ihrer Kinder auf seiner Konsole streamt und Ihr Ehepartner eine Folge seiner Lieblingsserie auf Netflix anschaut. All das erfordert also eine hohe Bandbreite mit dem Risiko, dass es zu Slowdowns kommt... und es ist nie der richtige Zeitpunkt dafür.