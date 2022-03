In Luxemburg : Tango und Telindus fusionieren zu Proximus

LUXEMBURG – Die beiden Telekommunikations-Unternehmen haben am Freitagmorgen ihren Zusammenzuschluss zum 1. Januar angekündigt.

Die Gesellschaften Tango und Telindus haben am Freitagmorgen ihre Fusion zum 1. Januar 2019 angekündigt. Aus dem Telekommunikationsunternehmen und dem Technik- und IT-Sicherheitsexperten wird die Firma Proximus mit Sitz in Bartringen. Das berichtet RTL.

Für Tango-Kunden, so erklärt das Unternehmen, ändert sich an den Verträgen nichts. Die Marke Tango wird in Luxemburg erhalten bleiben.