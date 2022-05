Diesel ab Mitternacht in Luxemburg deutlich günstiger

Ab Dienstag, 0 Uhr, steigen die Kraftstoffpreise in Luxemburg erneut. Wie das Energieministerium am Montag mitteilt, erhöht sich der Literpreis für Super 95 um 1,1 Cent auf 1,755 Euro. Für die 98-Oktan-Variante werden dann 1,85 Euro an den Zapfsäulen abgerufen (+ 0,9 Cent). Zum vierten Mal in Folge wird auch der Dieselpreis angehoben. Nach einer Preissteigerung von 1,9 Cent, kostet der Liter Diesel am Mitternacht 1,86 Euro.