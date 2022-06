Benzinpreis-Explosion: Tanken in Luxemburg wird zum Auslaufmodell

Die Zeiten, in denen Autofahrer an den Tankstellen in Luxemburg Schlange standen, sind vorbei.

Tanken in Luxemburg – ist spätestens seit Donnerstag ein Auslaufmodell. Zwischen CO2-Steuer und Krieg in der Ukraine und trotz des staatlichen Rabatts von 7,5 Cent pro Liter kostete das Tanken von 50 Litern Diesel am Donnerstag 25 Euro mehr als am 30. Dezember des vergangenen Jahres. Für 50 Liter Super mussten Autofahrer 27 Euro (Super 95) oder 35 Euro (Super 98) mehr hinblättern. Mittlerweile ist es rentabler in Belgien (mit Verbrauchsteuerrückerstattungen für Gewerbetreibende), Deutschland oder Frankreich zu tanken. Am Donnerstag war das Benzin im Saarland und teilweise auch im Département Moselle oft billiger als die in Luxemburg geltenden Maximalpreise.