Bundesweite ADAC Auswertung : Tanken in Saarland bundesweit am günstigsten

Obwohl Diesel während der befristeten Energiesteuersenkung um rund drei Cent niedriger besteuert wird als Benzin, müssen Dieselfahrer an der Tankstelle deutlich mehr bezahlen als die Fahrer von Benzin-Autos

Tanken im Saarland ist am günstigsten in ganz Deutschland. (Symbolbild)

Tanken ist im Saarland etwas günstiger als in den anderen deutschen Bundesländern. Während im Saarland ein Liter Diesel am Dienstagvormittag 2,02 Euro kostete, zahlten die Menschen in Bremen pro Liter 11,7 Cent mehr, wie eine bundesweite ADAC-Auswertung von Dienstagvormittag (Momentaufnahme: 11.00 Uhr) zeigte.

Mit einem Preis von 2,137 Euro Liter Diesel tankten die Menschen in Bremen damit am teuersten, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (2,097 Euro). Auch beim Tanken von einem Liter Super E10 war das Saarland mit 1,873 Euro am preiswertesten, während die Menschen in Schleswig-Holstein (1,940 Euro) gefolgt von Bremen (1,937 Euro) am meisten pro Liter zahlen mussten.