Nigeria : Tanklaster explodiert – neun Menschen sterben

Bei einem Unfall in Nigeria geraten 54 Autos in Brand. Neun Menschen sterben.

Ein Tanklaster verunglückte am Donnerstagnachmittag in der Großstadt Lagos und ging in Flammen auf. Das Feuer erfasste 54 Autos. Neun Menschen starben, darunter in Kind. Zudem wurden vier Personen verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.