Fahndung läuft : Tankstelle in Wormeldingen wurde überfallen

WORMELDINGEN – Eine Tankstelle in der Nähe der deutschen Grenze wurde am Donnerstagabend überfallen. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Am Donnerstagabend wurde eine Tankstelle in Wormeldingen an der deutschen Grenze überfallen. Nach Angaben der Polizei erfolgte die Tat um 20.55 Uhr und ein Verdächtiger sei auf der Flucht.