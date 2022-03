Diesel steigt um über 18 Cent - Tankstellen in Luxemburg werden vor Preissprung überrannt

Ab Samstag kostet der Liter Diesel in Luxemburg 1,728 Euro, wie die Regierung am Freitagabend mitteilt.

Am Freitagabend mussten die Autofahrer viel Geduld mitbringen, die ihr Auto nochmal zu den heutigen Sprit-Preisen volltanken wollten. An mehreren Tankstellen im ganzen Land bildeten sich nach Ankündigung des historischen Preis-Sprungs beim Diesel von 18,5 Cent lange Warteschlangen. «Ich arbeite seit sieben Jahren hier, ich habe noch nie so viele Leute gesehen, aber auch noch nie einen so dramatischen Anstieg», gestand Jerome, stellvertretender Leiter einer Tankstelle im Süden des Landes.