Luxemburg : Tanksubvention wird bis Ende August verlängert

LUXEMBURG – Der Rabatt von 7,5 Cent pro Liter Diesel oder Benzin wird weiterhin an Luxemburgs Tankstellen gelten. Dies wurde am Freitagmorgen vom Regierungsrat bestätigt.

Autofahrer werden bis Ende August einen Rabatt von 7,5 Cent auf den Liter Diesel und Benzin an Luxemburgs Tankstellen erhalten. Die Regierung hat somit die Entscheidung getroffen, die Tanksubvention um einen Monat zu verlängern, wie der Radiosender 100.7 meldet.

Die Maßnahme, die seit etwas mehr als zwei Monaten in Kraft ist, zielt darauf ab, dem Preisanstieg für Erdölprodukte seit Beginn des Krieges in der Ukraine entgegenzuwirken. Der Beschluss war auf der Tripartite Ende März getroffen worden. Die Preissenkung erfolgt aus den vom Staat erhobenen Steuern. Finanzministerin Yuriko Backes beantragte beim Regierungsrat, den Rabatt zu verlängern, was auch genehmigt wurde.