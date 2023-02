Großherzogliche Familie : Tante und Patin von Großherzog Henri verstorben

LUXEMBURG – Prinzessin Marie-Gabrielle von Luxemburg ist am Freitag im Alter von 97 Jahren gestorben. Sie war die Schwester von Großherzog Jean und die Tante und Patin von Großherzog Henri.

Prinzessin Marie-Gabrielle von Luxemburg ist am Freitag im Alter von 97 Jahren gestorben, das geht aus einer Pressemitteilung des großherzoglichen Hofes hervor. Die am 2. August 1925 in Colmar-Berg geborene Marie-Gabrielle ist die Tochter der Großherzogin Charlotte von Luxemburg und des Prinzen Félix. Sie war die Schwester von Großherzog Jean und die Tante und Taufpatin von Großherzog Henri.