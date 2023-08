USA: Tanz zu Beyoncé-Song – Schwuler auf US-Tankstelle erstochen

Popstar Beyoncé hat einen Mann gewürdigt, der an einer New Yorker Tankstelle erstochen wurde – nachdem er dort auffällig zu einem Lied der Sängerin getanzt hatte. «Rest in power O’Shae Sibley» (Ruhe in Kraft, O’Shae Sibley), schrieb Beyoncé auf ihrer Webseite. Der homosexuelle 28-jährige Berufstänzer war am Samstag getötet worden.