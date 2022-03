«Voll am Start» : Tara hat immer noch Gefühle für Filip

Tara Tabitha offenbarte in der Dschungel-Wiedersehensshow, dass sie weiter um Dschungelkönig Filip Pavlovic kämpfen will.

Filip und Tara in der Dschungel-Wiedersehensshow.

Dschungelkönig Filip Pavlovic und seine ehemalige Mitbewohnerin Tara Tabitha hatten sich im Camp zu Beginn gut verstanden. Doch dann gab es Drama, weil der Ex-«Bachelorette»-Teilnehmer seine Zeit nicht mit der Reality-TV-Queen verbringen wollte. Tara brach sogar in Tränen aus. Nun trafen sich die beiden in der großen Wiedersehensshow wieder.

Blöd nur, dass Tara das offenbar etwas anders sieht. Sie will weiter um ihn kämpfen. «Ich bin noch voll am Start», lachte sie in der Show. Mit dieser Antwort überraschte sie nicht nur Zietlow und Hartwich, sondern auch Filip. Denn er wusste gar nichts von ihren Gefühlen ihm gegenüber. Tara: «Hab ich's dir nicht gesagt? Ich dachte, du weißt das.» Der verdutzte Filip meinte daraufhin: «Bin ich hier bei der 'Bachelorette' oder im Dschungel?» Ups...