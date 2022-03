Fans hoffen weiter : Tarantino spricht mit Uma Thurman über «Kill Bill 3»

Die Fortsetzung zum Doppel-Epos des Kult-Regisseurs ist noch nicht vom Tisch und das obwohl sein zehnter und letzter Film eigentlich «Star Trek» werden soll.

Sein neuer Film «Once Upon a Time... in Hollywood» gilt schon jetzt als Meisterwerk, nun warten die Fans von Quentin Tarantino gespannt darauf, welches Projekt der Regisseur und Drehbuchautor als nächstes in Angriff nimmt.