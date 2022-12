Vizepräsidentin : Taschen voller Geld – wer ist die verhaftete EU-Spitzenpolitikerin Kaili?

Im Ausland sagte der Name Eva Kaili den meisten Leuten bislang nichts. Aber zu Hause in Griechenland und in der Europa-Szene ist die Vizepräsidentin des Europaparlaments durchaus bekannt.