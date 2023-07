Luxemburg: Tathergang der tödlichen Jeunesse-Auseinandersetzung nachgestellt

Am heutigen Dienstag wurde der Tathergang in Esch/Alzette in Anwesenheit des besagten Trainers und zwei weiterer wegen Körperverletzung angeklagter Männer nachgestellt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. «Die Rekonstruktion am Tatort soll ein besseres Verständnis der gesamten Akte ermöglichen und zur Wahrheitsfindung beitragen», erklärt die Justizbehörde. Neben den Angeklagten waren deren Anwälte, der Rechtsbeistand der Nebenklägerin, Vertreter der Kriminaltechnik, die Mordabteilung der Kriminalpolizei und ein Magistrat der Staatsanwaltschaft anwesend.