Fernsehen : «Tatort»-Kommissare von der Saar glauben an ihr Publikum

Die Fernsehkommissare Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer vertrauen der Auffassungsgabe ihrer «Tatort»-Zuschauer - auch wenn es komplizierter wird und die Folgen aufeinander aufbauen. «Wir glauben an intelligentes Publikum und machen auch für dieses intelligente Publikum diese Filme. Ich denke, das schafft man schon», sagte Sträßer am Rande der Dreharbeiten für «Die Kälte der Erde» in Saarbrücken. Sträßer in der Rolle des Hauptkommissars Adam Schürk und Burlakov als sein Kollege Leo Hölzer ermitteln in dem Saarland-Krimi zum vierten Mal mit den Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer).