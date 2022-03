Krimi-Zensur : «Tatort» zu grausam für die Primetime

Der Kölner «Tatort» mit dem Titel «Franziska» wurde am Sonntag erst um 22 Uhr gezeigt. Aus Gründen des Jugendschutzes, wie es beim Sender heißt.

Krimi-Fans durften sich freuen. Den «Tatort» gab's am Sonntagabend, 5. Januar 2014, gleich im Doppelpack: Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Frankfurter Folge «Der Eskimo». Joachim Król hat dabei seinen vorletzten Auftritt als Kommissar Frank Steier.

Auch der Schimanski-Streifen «Zahn um Zahn», der 1987 gedreht und ursprünglich fürs Kino produziert wurde, war erst für ein Publikum ab 16 Jahren zugelassen. Dennoch lief die Folge bereits in der Primetime kurz nach 20 Uhr. Ganz zu schweigen von der harten Kost, die uns die Privatsender mit ihren Hollywood-Blockbustern jeweils um diese Zeit um die Ohren schlagen.

Die Verschiebung in die späteren Abendstunden ist daher umstritten - dafür lohnt sich das Warten umso mehr: Laut dem Kölner Stadt-Anzeiger ist dieser «Tatort» spannend bis zur Beklemmung und liegt näher am Oscar-nominierten Psychothriller «Sieben» als an den üblichen Fällen des Kölner Duos.