Opfer zerstückelt: Tatortbegehung im Mordfall Diana S. erfolgt

Noch immer wird im Fall der getöteten Portugiesin Diana S. aus Diekirch ermittelt. Wie die zuständige Staatsanwaltschaft am heutigen Donnerstag mitteilt, habe heute eine Tatortbegehung in Diekirch stattgefunden. Die Überreste des Opfers waren im vergangenen Herbst aber an anderen Orten gefunden worden.