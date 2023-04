Mainz: Tatverdächtige nach Messerattacke in Arztpraxis in Psychiatrie

Nach der Messerattacke in einer Mainzer Arztpraxis befindet sich die Tatverdächtige in einer psychiatrischen Anstalt. Da man die 30-Jährige deswegen bislang nicht habe vernehmen können, sei ihr Motiv unbekannt, sagte ein Sprecher der Polizei Mainz am Mittwoch. Die Frau soll eine Kollegin am Dienstagmorgen mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Lebensgefahr bestehe nicht, erläuterte der Sprecher.