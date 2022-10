Mont-Saint-Martin : Tatverdächtiger nach Mord an Diana S. festgenommen

LUXEMBURG – Ein 48-jähriger Mann sitzt nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Schrassig in Untersuchungshaft. Er ist demnach unter anderem des Mordes beschuldigt.

Im Fall der getöteten Diana S., deren Leiche am 19. September im französischen Mont-Saint-Martin entdeckt worden war, haben die Ermittler einen 48-jährigen Mann festgenommen. Das teilt die die Staatsanwaltschaft Diekirch am Freitagabend mit. Er werde verdächtigt, «in den Mord verwickelt zu sein», so die Staatsanwaltschaft. Die Kriminalpolizei habe ihn bereits am Donnerstag festgenommen, derzeit befinde er sich in Untersuchungshaft in Schrassig.