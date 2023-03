Strikte Behörden: Taucht Jasmin Tawil vor dem Heim ihres Sohnes auf, wird sie festgenommen

1 / 8 Weil ihr mehrfacher Einbruch und Diebstahl vorgeworfen wird und sie auf die Familie ihres Freundes losgegangen sei, wurde Jasmin Tawil in Costa Rica verhaftet. Zwischenzeitlich war sie auch gegen ihren Willen in einer Psychiatrie. Getty Images Dies bestätigt ihr Vater Michael Weber (63) gegenüber RTL. RTL Nun kann die 40-Jährige aufatmen, denn sie wurde freigelassen. imago images/POP-EYE

Im Drama um Jasmin Tawil kam es überraschend zum Wendepunkt: Nachdem sie im Gefängnis und gegen ihren Willen zwischenzeitlich sogar in einer psychiatrischen Klinik war, wurde sie am Samstag freigelassen. Obwohl sie überglücklich ist, wieder in Freiheit zu sein, plagt sie eine Frage: Wo ist ihr Sohn Ocean? Den Dreijährigen hat sie seit ihrer Verhaftung vor zwei Wochen nicht mehr gesehen, da er ihr von den Behörden in ihrer Wahlheimat Costa Rica weggenommen wurde.

Laut Michael Weber (63), dem Vater von Jasmin, soll sich der Junge aktuell in einem Heim befinden, wo es ihm laut Aussagen des Auswärtigen Amtes den Umständen entsprechend gut gehen soll. Ein Insider verrät nun gegenüber «Bild», weshalb aus dem Aufenthalt ein Geheimnis gemacht wird: «Das Jugendamt will verhindern, dass Familienmitglieder vor der Tür des Kinderheims stehen und damit für Unruhe sorgen. Und das Kinderheim wird den Jungen nicht herausgeben, wenn nicht eine weitere Person mit einer entsprechenden Vollmacht dabei ist, welche das Jugendamt ausgestellt hat.»

Doch bis die notwendigen Dokumente beieinander sind, kann es noch einige Tage dauern. Weber, der als Reuse-Unternehmer auf Mallorca wohnhaft ist, habe sich der Sache angenommen, sei mit den Behörden in Kontakt und habe am Montag einen ersten Beratungstermin. Nach einem entsprechenden Antrag könnte er von den deutschen Behörden das Aufenthaltsbestimmungsrecht seines Enkels bekommen – und dann in Absprache mit Tochter Jasmin Tawil entscheiden, wo ihr Sohn hinkommt. Ebenfalls dürfte er bestimmen, wer Ocean dann auf dem Rückflug begleitet.

Die einstige GZSZ-Darstellerin gelte als Person, der man schwer etwas ausreden könne. So sei laut der deutschen Zeitung fraglich, ob sie es schaffe, sich zurückzuhalten, bis die Bürokratie durch sei. Für sie wäre es gut, denn die Person, die in die Sache involviert sein soll, betont weiter: «Taucht Jasmin einfach so vor dem Heim auf, kann sie von der Polizei erneut verhaftet werden.»