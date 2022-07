Bassin von Arcachon : Tausende Camper an der Dune du Pilat wegen Waldbrand evakuiert

Zwei Brände sind am Dienstagnachmittag in der Region Gironde in Landiras und in der Nähe der bei Urlaubern beliebten Dune du Pilat ausgebrochen.

Camper mussten in La Teste-de-Buch in Notunterkünften untergebracht werden.

Nachdem Spanien und Portugal bereits seit Tagen unter einer Hitzewelle ächzen, ist nun auch Frankreich von Hitze und Bränden betroffen. In Frankreich brannten am Dienstag bereits über 1000 Hektar Wald in der Region Bordeaux nieder. Wegen eines weiteren Brandes in der Nähe der Dune du Pilat, der höchsten Düne Europas, wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rund 6000 Camper vorsorglich evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte.